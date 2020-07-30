2020-07-30T14:52:55+03:00
Общество

Строительство Центра техподдержки БЕЛАЗ в Кузбассе близится к завершению

Его готовность составляет 75 процентов
Екатерина РОМАНОВА
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Строительство Центра техподдержки БЕЛАЗ в Кузбассе близится к завершению. ФОТО: пресс-служба АПКСтроительство Центра техподдержки БЕЛАЗ в Кузбассе близится к завершению. ФОТО: пресс-служба АПК
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Уже ко Дню шахтера, который отмечается в этом году 30 августа, в Белове будет открыт Центр технической поддержки БЕЛАЗ. На сегодняшний день его готовность составляет 75 процентов, а работы по прокладке коммуникаций завершены уже на 99 процентов.

Открытие Центра технической поддержки БЕЛАЗ позитивно скажется не только на возможности быстро и качественно проводить необходимый ремонт, но и обеспечит работой 278 человек. Общая площадь помещений составит более 14,9 тысячи квадратных метров. При этом в административном корпусе будут расположены кабинеты инженерно-технического персонала и рабочие зоны подразделений. Кроме того, здесь будут находиться столовая, медицинский пункт и пункт охраны. В учебных классах, которые также разместятся в административном здании, планируется проводить курсы повышения квалификации для работников отрасли, практические занятия для студентов профильных учебных учреждений региона.

- В строительство компанией БЕЛАЗ инвестировано более 800 миллионов рублей. Дополнительно на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к техцентру средства выделил федеральный Фонд развития моногородов. Это 180 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Именно за счет средств фонда построена новая автомобильная дорога, сети водо-, тепло-, и энергоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Специалисты уже провели опрессовку теплотрассы и водоводов. Теперь им предстоит проверить очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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