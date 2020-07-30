«Я тебя породил, я и убью»: пьяный кузбассовец зарезал сына

30 Июль 2020 2020-07-30T16:52:40+03:00

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Несовпадение взглядов на жизнь и спиртное довели отца из Мысков до детоубийства. Мужчины повздорили из-за образа жизни одного из них.

Семейная трагедия произошла в городе Мыски в феврале 2020 года. В этот день 70-летний кузбассовец и его 45-летний сын сидели дома и выпивали. В какой-то момент пенсионер решил пучить жизни свое великовозрастное дитя. Он стал пенять на то, что сын нигде не работает и при этом слишком часто употребляет горячительные напитки. Тот не стал молчать, слово за слово – и между мужчинами произошла ссора. В конце концов, сын ударил своего пожилого родителя несколько раз кулаком по лицу.

В ответ пенсионер схватил нож и ударил несколько раз им в грудь обидчику. А потом позвонил старшему сыну и рассказал о том, что случилось. Мужчина внимательно выслушал отца, сразу поехал к нему, а заодно и вызвал скорую помощь и полицию. К тому времени 45-летний потерпевший уже был мертв.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что отец с сыном конфликтовали часто, в 2018 году пенсионер уже причинял ему побои. Со следствием обвиняемый сотрудничал, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU