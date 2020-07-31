Кемеровчанин в маске избил подростков на детской площадке
Мужчина, одетый в камуфляж и с дубинкой в руках напал на подростков на детской площадке. За свой поступок он ответит перед законом.
Жители одного из домов по улице Ленина в Кемерове были обескуражена: прямо на детской площадке на детей напал незнакомец. Одетый в камуфляж и маску-балаклаву, он избил резиновой дубинкой подростков, которые в это время были во дворе. После этого незнакомец скрылся на автомобиле.
Момент избиения попал на камеру наблюдения, и стражам порядка не составило труда разыскать нападавшего. Им оказался 33-летний предприниматель, у которого ранее не было проблем с законом.
- Свои действия он объяснил тем, что проучить подростков его попросил знакомый, у которого ранее произошел конфликт с несовершеннолетними в данном дворе, - сообщили детали случившегося в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Чтобы остаться неузнанным, злоумышленник надел страйкбольную форму. Удары подросткам наносил обрезком резинового шланга.
И мужчину, который избивал детей, и «заказчика» этого действия доставили в отдел полиции. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а позже будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU