Кемеровчанин в маске избил подростков на детской площадке

31 Июль 2020 2020-07-31T03:23:46+03:00

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Мужчина, одетый в камуфляж и с дубинкой в руках напал на подростков на детской площадке. За свой поступок он ответит перед законом.

Жители одного из домов по улице Ленина в Кемерове были обескуражена: прямо на детской площадке на детей напал незнакомец. Одетый в камуфляж и маску-балаклаву, он избил резиновой дубинкой подростков, которые в это время были во дворе. После этого незнакомец скрылся на автомобиле.

Момент избиения попал на камеру наблюдения, и стражам порядка не составило труда разыскать нападавшего. Им оказался 33-летний предприниматель, у которого ранее не было проблем с законом.

- Свои действия он объяснил тем, что проучить подростков его попросил знакомый, у которого ранее произошел конфликт с несовершеннолетними в данном дворе, - сообщили детали случившегося в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Чтобы остаться неузнанным, злоумышленник надел страйкбольную форму. Удары подросткам наносил обрезком резинового шланга.

И мужчину, который избивал детей, и «заказчика» этого действия доставили в отдел полиции. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а позже будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU