После атаки телефонных мошенников 60 кузбассовцев лишились 3 миллионов рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T06:44:27+03:00

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Всего за сутки более 60 кузбассовцев обратились в полицию. Все они стали жертвами телефонных мошенников.

Каждый из 60 кузбассовцев, обращаясь в полицию, рассказывал примерно одно и то же: позвонил представитель банка или потенциальный покупатель, увидевший вещь, которую они продают на популярном сайте бесплатных объявлений. Потом обманом звонившие выманивали у потенциальных жертв реквизиты банковских карт, логины и пароли от личных кабинетов. После этого со счетов пропадали деньги.

Так, 49-летнему жителю Ленинска-Кузнецкого по телефону сказали чистую правду: злоумышленники пытаются похитить с его счета деньги. А чтобы этого не случилось, нужно снять все деньги со своего счета и перевести на другой, якобы безопасный. Мужчина лишился 400 тысяч рублей.

Жительница Калтана сама сообщила якобы службе безопасности банка коды доступа, которые получила в СМС. Мошенники вошли в личный кабинет и похитили 290 тысяч рублей.

- В настоящее время по всем преступлениям сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские рекомендуют жителям региона в обязательном порядке перепроверять всю поступающую от незнакомцев информацию. Ни в коем случае не передавать неизвестным реквизиты своих банковских карт и пароли доступа, которые приходят в СМС-уведомлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU