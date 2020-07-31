24-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
В Кемеровской области за последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом. В итоге на утро 31 июля число умерших с этим заболеванием достигло 24 человек.
- Один пациент скончался, - сообщили в оперативном штабе.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким мужчины. Сейчас в больницах продолжают получать помощь 1260 человек с коронавирусом. А на 14-дневной самоизоляции находятся 7455 кузбассовцев.
Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 24 случая смерти пациентов с COVID-19. В настоящее время уточняются подробности о последнем скончавшемся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кузбассе из-за коронавируса закрыли торговый центр
В Кемеровской области на время закрыли торговый центр вБелове. В нем нарушали санитарно-эпидемиологические нормы. (подробности)
В Кузбассе на шахте зафиксировали вспышку коронавируса
В Кемеровской области на шахте выявили вспышку коронавируса. Всех заболевших изолировали. (подробности)
Заболел живот, оказалось, - рак: трехлетнего кузбассовца госпитализировали в онкодиспансер
Кемеровские онкологи спасли трехлетнего мальчика, у которого стремительно развивалась врожденная опухоль. Ребенок поступил к медикам в очень тяжелом состоянии.(подробности)
Вторая волна коронавируса в Кузбассе-2020: будет ли осенью, по мнению экспертов
Сейчас, когда ситуация с COVID-19 нестабильная, многих волнует вопрос, будет ли вторая волна коронавируса в Кузбассе в 2020 году, осенью. Прогноз, как может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией, дают специалистыРоспотребнадзора. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»