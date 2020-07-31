31 Июль 2020 2020-07-31T08:17:59+03:00

24-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом 31 июля сообщил оперативный штаб

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В Кемеровской области за последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом. В итоге на утро 31 июля число умерших с этим заболеванием достигло 24 человек.

- Один пациент скончался, - сообщили в оперативном штабе.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким мужчины. Сейчас в больницах продолжают получать помощь 1260 человек с коронавирусом. А на 14-дневной самоизоляции находятся 7455 кузбассовцев.

Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 24 случая смерти пациентов с COVID-19. В настоящее время уточняются подробности о последнем скончавшемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU