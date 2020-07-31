31 Июль 2020 2020-07-31T08:50:58+03:00

Появилась информация о скончавшемся пациенте с коронавирусом в Кузбассе Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Оперативный штаб опубликовал подробную информацию о пациенте с коронавирусом, который умер в Кузбассе. Стало известно, что он проживал в Кемерове.

- Один пациент скончался. У мужчины 1951 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии, - рассказали в оперативном штабе.

Также медики уточнили, что еще один фактор повлиял на состояние больного. Дело в том, что болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Кемеровчанин стал 24-м пациентом с диагнозом «коронавирусная инфекция», который умер на территории Кузбасса. Но большинство зараженных вылечиваются от болезни. На данный момент это 2343 человека, за последние сутки вылечились 76.

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ИСТОЧНИК KP.RU