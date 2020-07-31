В Кемерове человек пострадал в массовом ДТП с автобусом
В Кемерове днем 31 июля случилась массовая авария, в результате которой пострадал один человек. Здесь столкнулись три машины и один автобус.
ДТП произошло на пересечении улиц Красноармейской и Рабочей. В соцсети «ВКонтакте», в группе «Регион-42 Кемерово», опубликовали кадры с места происшествия. Также появились сведения о пострадавшем.
- В состоянии средней степени тяжести в стационар госпитализировали 52-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф.
На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики. В настоящее время устанавливают все детали аварии, чтобы выяснить ее точную причину.
ИСТОЧНИК KP.RU