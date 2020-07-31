2020-07-31T09:21:43+03:00
Происшествия

В Кемерове человек пострадал в массовом ДТП с автобусом

В аварии участвовали еще три машины
Лия Гараева
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В Кемерове человек пострадал в массовом ДТП с автобусом. Кадр: Регион-42 Кемерово / «ВКонтакте»В Кемерове человек пострадал в массовом ДТП с автобусом. Кадр: Регион-42 Кемерово / «ВКонтакте»
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В Кемерове днем 31 июля случилась массовая авария, в результате которой пострадал один человек. Здесь столкнулись три машины и один автобус.

ДТП произошло на пересечении улиц Красноармейской и Рабочей. В соцсети «ВКонтакте», в группе «Регион-42 Кемерово», опубликовали кадры с места происшествия. Также появились сведения о пострадавшем.

- В состоянии средней степени тяжести в стационар госпитализировали 52-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф.

На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики. В настоящее время устанавливают все детали аварии, чтобы выяснить ее точную причину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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