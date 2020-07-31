Дети возле пешеходного перехода напугали новокузнецких водителей
Накануне водители из Новокузнецка обратили внимание на нескольких мальчиков и девочек, которые стоят возле пешеходных переходов. Дети стоят у дороги и не собираются никуда уходить.
- Увидел девчонку на улице Кирова, еще подумал: куда он с рюкзаком собралась, лето же. Стал притормаживать, а она никуда не идет. Стоит и смотрит – даже жутковато стало. Потом только понял, почему, - со смехом рассказывает новокузнечанин Александр Петровский.
Как оказалось, девочка была не настоящая, а пластиковая. Реалистичный макет ребенка, готового вот-вот выбежать на дорогу, появился не только на пересечении улиц Кирова и 25 лет Октября. Обращают на себя внимание бегущие на дорогу дети возле дома №53 по проспекту Пионерскому, на улице Франкфурта и на пересечении улиц Сеченова и Кутузова. Однако вскоре к четырем пластиковым муляжам детей добавятся еще шесть.
Ребенок возле пешеходного готов вот-вот выбежать на дорогуФото: Екатерина РОМАНОВА
- Полноразмерный муляж ребенка призван напомнить автомобилистам о необходимости заблаговременно сбросить скорость и быть предельно внимательными в тех местах, где на проезжей части могут оказаться дети. Кроме того, фигуры детей оборудованы световозвращателями, что сделает их заметными в темное время суток, отметили в отделе пропаганды Госавтоинспекции города Новокузнецка.
К слову, дети эти хоть и пластиковые, но в скором времени все же «сбегут» с этих перекрестков. Но лишь для того, чтобы появиться на других и уже там всем своим видом призывать автомобилистов остановиться перед «зеброй».
ИСТОЧНИК KP.RU