Три человека пострадали в упавшем в реку автомобиле в Кузбассе

31 Июль 2020 2020-07-31T11:29:06+03:00

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В Кемеровской области три человека пострадали в аварии по вине пьяного водителя. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль упал в реку.

ДТП произошло ночью 30 июля - примерно в 0.15, на 10-м километре автодороги Темиртау - Сухаринка - Самара. 23-летний парень ехал за рулем Nissan Maxima. Он вез с собой девушек-подростков, двум из которых было 16 и 17 лет, а одной уже исполнилось 18.

Однако водитель был пьяным и не справился с управлением. В итоге машина съехала с моста, ведущего через реку, и опрокинулась. Как выяснили полицейские, у парня в принципе не было права управлять машиной.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека, водитель, мужчина 23 лет, а также два его пассажира, девушки 17 и 18 лет. Разовая помощь медиками была оказана и 16-летней девушке-пассажиру. Ей лечение не потребовалось, - сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Также в ведомстве добавили, что девушки, сидевшие сзади, не пристегнулись ремнем безопасности. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего уже будут предприняты санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU