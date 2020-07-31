Зачем в Кузбассе повышают плату за ЖКУ

31 Июль 2020 2020-07-31T13:05:07+03:00

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Всего через месяц в Кузбассе на 15 процентов поднимется плата за жилищно-коммунальные услуги. Почему и зачем это происходит, рассказал Олег Ивлев, министр ЖКХ Кузбасса.

Министр ЖКХ Кузбасса рассказал, что в настоящее время в Кузбассе плата за квартиру остается ниже, чем в других регионах Сибири. Так, в начале года семья из трех человек в стандартной 3-комнатной квартире площадью 60 квадратных метров платила в Новосибирске 4157 рублей, в Омске - 5082 рубля, в Красноярске - почти 5384 рубля, в Барнауле - 5442 рубля. В Кемерове после сентябрьского повышения стоимости услуг на 15 процентов эта сумма составит 3849 рублей, а в Новокузнецке - 3975 рублей.

Рост платы за коммунальные услуги необходим для того, чтобы повысить их качество. При этом кузбассовцы по-прежнему будут оплачивать их не на 100 процентов.

- Сейчас 10 процентов всего бюджета Кузбасса уходят на компенсацию разницы между фактической стоимостью коммунальных услуг и теми суммами, которые платят люди. А ведь бюджет - это не абстрактные «государственные деньги», бюджет формируют налоги, которые платят кузбассовцы. И эти налоги могли бы пойти на ремонт больниц, на обновление школ, на программы обучения и трудоустройства для безработных, - отметил Олег Ивлев.

Кроме того, эти деньги будут направлены на развитие ЖКХ - обновление сетей водоснабжения, строительство современных систем водоочистки, развитие коммунальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU