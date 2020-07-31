В Кемерове осудят чиновника за смерть шестилетнего ребенка в резервуаре с водой

31 Июль 2020 2020-07-31T13:07:17+03:00

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Перед судом предстанет 48-летний сотрудник администрации Кемеровского муниципального округа, которого обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В отношении него возбудили уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка в резервуаре с водой.

- По версии следствия, 16 мая 2020 года на территории Кемеровского района, в поселке Сосновка-2, в заброшенном резервуаре с водой было обнаружено тело шестилетнего ребенка. Мальчик на некоторое время остался без присмотра родственников и пропал без вести. Мама ребенка, обнаружив его отсутствие, попыталась найти того самостоятельно. Затем обратилась за помощью в правоохранительные органы. В ходе поисковых мероприятий в заброшенном резервуаре с открытым люком и наполненном водой тело ребенка было обнаружено, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следствие установило, что именно в должностные обязанности обвиняемого входили обнаружение и устранение опасных объектов. Чиновник точно знал, что на месте гибели ребенка есть бесхозные металлические резервуары с открытыми люками. Но он ничего не сделал, чтобы установить там ограждения и сигнальные знаки.

Мужчина полностью признал свою вину и теперь предстанет перед судом. Кроме того, во время предварительного расследования на территории поселка нашли аналогичные резервуары. В итоге из земли достали четыре таких.

ИСТОЧНИК KP.RU