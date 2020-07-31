Оперштаб Кузбасса назвал места с самым высоким риском коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T14:06:27+03:00

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В оперативном штабе Кемеровской области составили рейтинг общественных мест и активностей. Его делали с учетом того, насколько высок риск заражения коронавирусом при посещении места или при выполнении действия.

Самым безопасным местам и активностям присвоили цифру 1, а самым опасным – 9. Наименьший риск заражения коронавирусом будет при открытии посылки или конверта, покупке еды навынос, посещении автозаправки и отдыхе на природе.

Фото: оперативный штаб Кузбасса

Более опасными в оперштабе считают посещение продуктового магазина, совместные пробежки и остановка в отеле более чем на два дня. Следующий уровень опасности, а именно 4, это ожидание приема доктора в больнице, поход в музей или библиотеку, ужин на веранде в кафе и час пребывания на детской площадке, а также прогулка по центру города в час пик.

Фото: оперативный штаб Кузбасса

Посещение городского пляжа, шопинг в торговом центре, ужин в гостях имеют среднюю степень риска заражения. В шесть баллов оценили посещение общественного бассейна, недельную работу в офисе. Такому же риску подвергаются дети, которые учатся в школе или отдыхают в лагере.

Фото: оперативный штаб Кузбасса

В 7 баллов оценили поездку в общественном транспорте, посещение салона красоты, ужин в кафе и дружеские объятия. Самый высокий риск заражения коронавирусом возникает при занятиях в спортзале, посещении кинотеатра, во время религиозной церемонии или игры на стадионе, а также похода в ночной клуб.

Фото: оперативный штаб Кузбасса

Фото: оперативный штаб Кузбасса

ИСТОЧНИК KP.RU