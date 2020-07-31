2020-07-31T14:50:33+03:00
Общество

Появилось видео штурма квартиры наркоторговки в Кузбассе

Женщина продавала героин [видео]
Лия Гараева
Поделиться:
Появилось видео штурма квартиры наркоторговки в КузбассеПоявилось видео штурма квартиры наркоторговки в КузбассеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Новокузнецке полицейские штурмом взяли квартиру торговки героином. Ход операции записали на видео.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию поступила информация, что 36-летняя женщина через закладки продает наркотики в Центральном районе. Оказалось, что подозреваемая уже сидела в тюрьме за подобное преступление. Вышла она из колонии несколько месяцев назад. Она делала закладки во дворе своего дома, а также на территории нескольких соседних многоэтажек.

Оперативники при поддержке бойцов спецназа «Гром» проникли в квартиру на втором этаже дома и задержали подозреваемую. Они провели обыск и нашли сверток с героином в микроволновой печи. В нем находилось более 50 граммов наркотика.

Новокузнечанку задержали. На допросе она рассказала, что работала дистанционно и получала зарплату бесконтактным путем.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. В этот раз она может провести в тюрьме 20 лет.

Появилось видео штурма квартиры наркоторговки в Кузбассе.В Новокузнецке полицейские штурмом взяли квартиру торговки героином. Ход операции записали на видео! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео штурма квартиры наркоторговки в Кузбассе
Оперштаб Кузбасса назвал места с самым высоким риском коронавируса
Молодой водитель насмерть разбился на кузбасской трассе
Где в Кузбассе меньше всего вырастет плата за ЖКУ с 1 сентября
В Кемерове в выходные ограничат движение транспорта
В Кемерове осудят чиновника за смерть шестилетнего ребенка в резервуаре с водой
Зачем в Кузбассе повышают плату за ЖКУ
Три человека пострадали в упавшем в реку автомобиле в Кузбассе
Обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» продлили арест
Дети возле пешеходного перехода напугали новокузнецких водителей
В Кузбассе ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Кемерове человек пострадал в массовом ДТП с автобусом
Россельхозбанк начал продавать слитки из драгоценных металлов в Новокузнецке
Появилась информация о скончавшемся пациенте с коронавирусом в Кузбассе
В каких территориях Кузбасса выявили 72 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе еще у 72 человек обнаружили коронавирус
24-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
В Кузбассе из-за коронавируса закрыли торговый центр
В Кузбассе на шахте зафиксировали вспышку коронавируса
После атаки телефонных мошенников 60 кузбассовцев лишились 3 миллионов рублей
Кемеровчанин в маске избил подростков на детской площадке
«Я тебя породил, я и убью»: пьяный кузбассовец зарезал сына
Строительство Центра техподдержки БЕЛАЗ в Кузбассе близится к завершению