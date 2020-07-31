Появилось видео штурма квартиры наркоторговки в Кузбассе
В Новокузнецке полицейские штурмом взяли квартиру торговки героином. Ход операции записали на видео.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию поступила информация, что 36-летняя женщина через закладки продает наркотики в Центральном районе. Оказалось, что подозреваемая уже сидела в тюрьме за подобное преступление. Вышла она из колонии несколько месяцев назад. Она делала закладки во дворе своего дома, а также на территории нескольких соседних многоэтажек.
Оперативники при поддержке бойцов спецназа «Гром» проникли в квартиру на втором этаже дома и задержали подозреваемую. Они провели обыск и нашли сверток с героином в микроволновой печи. В нем находилось более 50 граммов наркотика.
Новокузнечанку задержали. На допросе она рассказала, что работала дистанционно и получала зарплату бесконтактным путем.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. В этот раз она может провести в тюрьме 20 лет.
Появилось видео штурма квартиры наркоторговки в Кузбассе.В Новокузнецке полицейские штурмом взяли квартиру торговки героином. Ход операции записали на видео! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU