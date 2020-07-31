31 Июль 2020 2020-07-31T14:50:33+03:00

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В Новокузнецке полицейские штурмом взяли квартиру торговки героином. Ход операции записали на видео.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию поступила информация, что 36-летняя женщина через закладки продает наркотики в Центральном районе. Оказалось, что подозреваемая уже сидела в тюрьме за подобное преступление. Вышла она из колонии несколько месяцев назад. Она делала закладки во дворе своего дома, а также на территории нескольких соседних многоэтажек.

Оперативники при поддержке бойцов спецназа «Гром» проникли в квартиру на втором этаже дома и задержали подозреваемую. Они провели обыск и нашли сверток с героином в микроволновой печи. В нем находилось более 50 граммов наркотика.

Новокузнечанку задержали. На допросе она рассказала, что работала дистанционно и получала зарплату бесконтактным путем.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. В этот раз она может провести в тюрьме 20 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/793694" frameborder="0"></iframe> Появилось видео штурма квартиры наркоторговки в Кузбассе.В Новокузнецке полицейские штурмом взяли квартиру торговки героином. Ход операции записали на видео! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU