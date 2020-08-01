В Кузбассе закроют девять устаревших котельных

1 Авг. 2020 2020-08-01T04:19:35+03:00

Пять из них прекратят работу до конца 2020 года

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В Кемеровской области планируют закрыть девять устаревших котельных. Пять из них прекратят свою работу уже к концу 2020 года.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, изменения коммунальной инфраструктуры произойдут в Прокопьевске. Еще четыре старые котельные будут ликвидированы до окончания 2023 года. Дело в том, что за это время будут реконструированы четыре котельные - специалисты увеличат их мощность.

- Переход от малоэффективных кочегарок к современным теплоисточникам уменьшит затраты на содержание, обеспечит бесперебойное теплоснабжение, повысит качество коммунальных услуг, а значит, и качество жизни горожан. В Кузбассе уже выполнены больше 60% объема работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме, готовность отдельных территорий составляет 70-80%. Основная задача - провести все работы качественно и в срок, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Реконструкцию сделают за счет частных инвестиций. За два года с помощью инвестора в городе реконструировали котельные № 31, 39, 42 и 49. В настоящее время продолжают модернизацию самой крупной, муниципальной котельной Прокопьевска. От ее работы зависят порядка 200 многоквартирных домов, а именно 43 тысячи человек. Это 20% от всего населения городского округа, а также школы и детские сады.

В котельной меняют трубы общей длиной около четырех километров. На реконструкции находится мельница, перемалывающая уголь, пылепровода, по которым топливо попадает в котел. Также в этом году в городе заменят около двух километров магистральных труб теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU