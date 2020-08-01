Три кузбасских хакера обокрали 150 россиян

1 Авг. 2020 2020-08-01T04:42:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области осудят трех хакеров, которые обокрали 150 россиян. Они похищали деньги с банковских счетов людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, злоумышленники разработали преступную схему еще в 2016 году. Они общались через соцсети под вымышленными именами. Их сообщники отправляли сообщения на телефоны жертв. В них были ссылки и информация, которая могла заинтересовать человека.

При переходе по ссылке пострадавшие давали доступ к мобильным приложениям. Тогда преступники переводили примерно восемь тысяч рублей на счета банковских карт, которые люди давали злоумышленникам. Когда потерпевшие понимали, что с их счета пропали деньги, они отправлялись за помощью в полицию.

Во время расследования было проведено около 20 компьютерно-технических экспертиз. Полицейские установили восемь человек, которые участвовали в преступной схеме. В отношении трех человек уже возбудили уголовное дело. Дела пятерых сообщников находятся в стадии предварительного следствия. Протоколы составляют 28 томов уголовного дела. В отношении 31-летнего организатора преступной схемы материалы дела составляют 136 томов

ИСТОЧНИК KP.RU