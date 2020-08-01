Директора кузбасской фирмы обвиняют в поставке контрафактных сигарет

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:12:21+03:00

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В Новокузнецке осудят 51-летнего директора фирмы, которого обвиняют в поставке контрафактных сигарет. Такую продукцию обнаружили в нескольких киосках города.

- В октябре 2019 года в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции сообщили, что в нескольких киосках города продают сигареты без акцизных марок либо с поддельными акцизами. В ходе проверки полицейские выяснили, что контрафакт поставляет местный житель, работающий коммерческим директором фирмы по поставке вентиляционного оборудования, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Полицейские начали расследование и задержали подозреваемого, когда он передавал табачную продукцию владельцу киоска. Всего правоохранители изъяли более 60 тысяч пачек сигарет различных брендов. Их общая стоимость составила около трех миллионов рублей. Табачные изделия мужчина хранил у себя в машине, двух гаражах и двух торговых точках.

Подозреваемый рассказал полицейским, что приобретал товар в интернете для перепродажи. Однако часть сигарет оказалась контрафактной - их маркировали поддельными акцизами. Теперь за такое преступление предпринимателя могут отправить в тюрьму на шесть лет. Суд уже приступил к рассмотрению дела.

ИСТОЧНИК KP.RU