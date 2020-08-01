Кузбассовец ограбил пенсионера и притворился столичным артистом

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:08:51+03:00

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В Осинниках осудили 25-летнего парня,который ограбил пенсионера. Он потратил деньги на подарки девушкам, притворяясь столичным артистом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области,первое преступление мужчина совершил еще в октябре 2019 года. Тогда он напился и случайно устроил пожар в доме знакомого. Он захотел осветить помещение и поджег газету. Однако самодельный факел молодой человек уронил, и огонь охватил все здание. Оно сгорело вместе со всеми вещами потерпевшего. Сумму ущерба оценили в 540 тысяч рублей.

Через два месяца парень напал на пенсионера. Он пришел к пожилому мужчине и представился соседом. Преступник сказал, что нужно проверить работу интернета и вошел в квартиру. Затем он схватил кухонный нож и потребовал деньги. Пенсионер попытался дать отпор, но парень порезал ему руку, забрал мобильник и банковскую карту, заставив назвать пин-код.

После преступник снял номер в гостинице и обналичил деньги. Парень потратил их на подарки девушкам, которым представился артистом из Москвы. Он уже собирался покинуть пределы Кемеровской области, но полиция задержала его в Калтане. Оказалось, что он успел совершить еще одно преступление. Ночью кузбассовец похитил из кассы поликлиники четыре тысячи рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также жителю Осинников предстоит возместить ущерб трем потерпевшим, а именно 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU