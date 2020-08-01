1 Авг. 2020 2020-08-01T07:57:17+03:00

В Кузбассе у 75 человек обнаружили коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

В больницах находится более тысячи пациентов с COVID-19

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Оперативный штаб сообщил актуальную информацию по коронавирусу в Кузбассе на 1 августа. За последние сутки инфекцию диагностировали у 75 человек.Сейчас в больницах продолжают лечение 1119 людей с коронавирусом.

- Еще у 75 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сказали в оперштабе.

Всего во время пандемии в Кемеровской области выявили это заболевание более чем у трех с половиной тысяч человек. Так, их число достигло 3702.

Также появилась информация о том, что умер еще один пациент с COVID-19. Таким образом, на территории региона скончались 25 людей, болевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU