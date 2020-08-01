1 Авг. 2020 2020-08-01T09:15:56+03:00

Опубликована информация о скончавшемся пациенте с коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

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Оперативный штаб рассказал подробности о пациенте с коронавирусом, который умер в Кузбассе. На территории региона умерли уже 25 человек с этим диагнозом.

- Один пациент скончался. У мужчины 1949 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии, - рассказали в оперативном штабе.

Также медики уточнили, что еще один фактор повлиял на состояние больного. Дело в том, что болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии бронхолегочной системы. В оперативном штабе также уточнили, что мужчина проживал в Междуреченске.

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ИСТОЧНИК KP.RU