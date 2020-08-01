1 Авг. 2020 2020-08-01T10:23:56+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к выпускникам школ с поздравительной речью. В субботу, 1 августа, проходят выпускные балы.

- Окончание школы - это важнейший момент для каждого человека, старт самостоятельной жизни. Впереди у васогромное количество возможностей. Многие из выпускников этого года уже поступили в высшие учебные заведения. Кто-то решил совмещать учебу с работой или открыть свое дело. Для вас открыты все дороги, - обратился к выпускникам губернатор.

Сергей Цивилев пожелал ребятам провести выпускной вечер в душевной и теплой атмосфере. Он призвал их выбрать тот путь, на котором они смогут реализовать все свои способности и таланты.

- Пусть с вами всегда будет удача, трудолюбие, стойкость, воля к победе, вера в себя и поддержка близких людей. Дорогие выпускники! Живите интересной и яркой жизнью, меняйте Кузбасс, Россию и весь мир к лучшему. Будущее в ваших руках! С праздником! - добавил Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/793807" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев поздравил выпускников кузбасских школ.1 августа проходят выпускные балы! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU