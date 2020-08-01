1 Авг. 2020 2020-08-01T12:08:28+03:00

В Кузбассе два подростка на мотоцикле погибли в ДТП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Прокопьевском районе произошло смертельное ДТП. В результате погибли два подростка, которые были на мотоцикле.

Авария случилась в пятницу, 31 июля, поздно вечером в 23:40. Школьники попали в аварию на 12-м километре автодороги Карагайла - Трудармейский - Михайловка.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «УАЗ Пикап» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу «Иж Юпитер 5» и совершил столкновение с ним. Водитель УАЗа оставил место ДТП, но впоследствии вернулся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Парни получили травмы несовместимые с жизнью. За рулем был 16-летний подросток, а ему пассажиру было 17 лет. Полиция выяснила, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, его водитель не имел права на управление. Кроме того, на подростках не было мотошлемов.

Сейчас полицейские продолжают расследование. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU