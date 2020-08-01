Синоптики обещают грозу и жару в Кузбассе

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:42:59+03:00

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Синоптики кемеровского гидрометцентра дали прогноз погода на воскресенье, 2 августа. Они сообщили о том, что в этот день на территории области ожидаются грозы и жара.

В этот день преимущественно будет без осадков, лишь на юге в отдельных районах пойдут кратковременные дожди и грозы. Утром также могут быть туманы, поэтому будьте внимательными на дорогах, если собираетесь в раннюю поездку.

Ночью столбики термометров поднимутся до +9... +14 градусов, днем же температура воздуха прогреется до +22... +27 градусов. Ветер заглянет в область с востока, его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

В самом Кемерове преимущественно без осадков. Ночная температура в пределах +10... +12 градусов, а дневная от +24 до +26. Ветер также возьмет свое направление на востоке, его максимальные порывы достигнут восьми метров в секунду. Небо в свою очередь затянет облаками, поэтому будет пасмурно, как и в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU