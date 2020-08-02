В Кузбассе пенсионер лишился 50 тысяч рублей
В Новокузнецке пенсионер лишился сбережений, желая защитить банковский счет. Мошенники обманным путем похитили у него 50 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции выяснили, что неизвестная позвонила 66-летнему горожанину на мобильный телефон и представилась сотрудником банка. Незнакомка сообщила, будто финансовая организация в целях обеспечения безопасности счетов своих клиентов предлагает установить защитную систему, при наличии которой будет невозможно произвести несанкционированное списание денежных средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Пенсионер захотел воспользоваться услугой.Затем он установил программу на телефон и сказал мошеннице реквизиты банковской карты. Благодаря всему этому аферистка вошла в его личный кабинет и похитила деньги.
Когда пенсионер узнал, что у него украли деньги, он отправился в полицию. Теперь сотрудники уголовного розыска пытаются выяснить данные преступницы. Она может отправиться в тюрьму на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU