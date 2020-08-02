2020-08-02T05:27:30+03:00
Общество

Кузбассовец украл детский велосипед

Его могут посадить в тюрьму на четыре года
Лия Гараева
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Кузбассовец украл детский велосипедКузбассовец украл детский велосипедФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемеровской области задержали мужчину, который украл детский велосипед. Теперь он может отправиться в тюрьму на четыре года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что четырехколесный велосипед его ребенка неизвестный украл с лестничной площадки. Правоохранители разыскали преступника. Им оказался 29-летний житель Ленинск-Кузнецкого района, который сдал в ломбард похищенное.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Также оказалось, что он еще осенью 2019 года похитил у прохожего мобильный телефон. Уголовное дело уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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