2020-08-02T06:55:02+03:00
Происшествия

Кузбассовец лишился свободы из-за содержимого карманов

Мужчина носил при себе то, что запрещено
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец лишился свободы из-за содержимого кармановКузбассовец лишился свободы из-за содержимого кармановФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель областного центра ближайшие три года проведет в местах лишения свободы. Такое наказание он понесет за три грамма запрещенных веществ.

46-летний кемеровчанин приобрел три грамма героина. Причем он сделал это бесконтактным способом, не встречаясь лично с продавцом. Однако употребить запрещенные вещества он не успел. Стражи порядка, получив информацию о том, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков, задержали кемеровчанина и изъяли у него сверток.

Позже эксперты подтвердили, что в 29 пакетиках, которые были в свертке, находился героин. Кемеровчанин же признался, что приобрел его для личного потребления.

- Суд, изучив собранные следствием материалы, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора. Фигуранту назначено три года четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах
Какой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки
ДТП с тремя пострадавшими в Новокузнецке попало на видео
За сутки в Кузбассе выявили 79 новых больных коронавирусом
Кузбассовец лишился свободы из-за содержимого карманов
70-летняя пенсионерка пропала в Кузбассе
Кузбассовец украл детский велосипед
В Кузбассе пенсионер лишился 50 тысяч рублей
В Кузбассе наркоман заготовил крупную партию марихуаны
Синоптики обещают грозу и жару в Кузбассе
Завершились поиски 10-летнего мальчика в Кузбассе
В Кузбассе два подростка на мотоцикле погибли в ДТП
В Кузбассе без вести пропал 10-летний мальчик
Сергей Цивилев поздравил выпускников кузбасских школ
Опубликована информация о скончавшемся пациенте с коронавирусом в Кузбассе
Где на территории Кузбасса выявили 75 новых случаев коронавируса
В Кузбассе у 75 человек обнаружили коронавирус
25-й пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
Кузбассовец ограбил пенсионера и притворился столичным артистом
Директора кузбасской фирмы обвиняют в поставке контрафактных сигарет
Три кузбасских хакера обокрали 150 россиян
В Кузбассе закроют девять устаревших котельных