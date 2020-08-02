Кузбассовец лишился свободы из-за содержимого карманов
Житель областного центра ближайшие три года проведет в местах лишения свободы. Такое наказание он понесет за три грамма запрещенных веществ.
46-летний кемеровчанин приобрел три грамма героина. Причем он сделал это бесконтактным способом, не встречаясь лично с продавцом. Однако употребить запрещенные вещества он не успел. Стражи порядка, получив информацию о том, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков, задержали кемеровчанина и изъяли у него сверток.
Позже эксперты подтвердили, что в 29 пакетиках, которые были в свертке, находился героин. Кемеровчанин же признался, что приобрел его для личного потребления.
- Суд, изучив собранные следствием материалы, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора. Фигуранту назначено три года четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU