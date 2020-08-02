ДТП с тремя пострадавшими в Новокузнецке попало на видео. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Три человека получили травмы после того, как на проспекте Курако в Новокузнецке столкнулись два легковых автомобиля.

ДТП произошло вечером 31 июля на проспекте Курако в Новокузнецке. Здесь около 18.40 столкнулись два автомобиля. Машины частично перегородили проезжую часть, чем затруднили движение других автомобилистов. А три человека, которые находились в легковушках, получили травмы.

На кадрах видео, которыми очевидцы делятся в социальных сетях, видно, как два автомобиля стоят на одной из полос дороги. При этом у обеих машин имеются серьезные повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД составили предварительную картину случившегося. Установлено, что водитель автомобиля «Понтиак Вайб» двигался со стороны улицы Транспортной в сторону проспекта Курако. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался автомобиль «Тойота Королла».

- В результате ДТП травмированы три человека: водитель «Понтиака», мужчина 53 лет, а также водитель «Тойоты», мужчина 40 лет, и его пассажир, женщина 55 лет. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Одна из пострадавших машин. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Отметим также, что с начала года за выезд на встречную полосу привлекли к ответственности почти 2900 водителей. За это нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.