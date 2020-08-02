2020-08-02T09:11:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Какой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки

На один из городов Кузбасса приходится наибольшее число новых заболевших
Екатерина РОМАНОВА
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Какой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за суткиКакой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за суткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Кузбассе врачи выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В одном из городов зафиксировано сразу 15 новых случаев заболевания.

По данным Центра ситуативного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по CIVID-19 в Кузбассе, больше всего заболевших на утро 2 августа врачи выявили в Междуреченске. Здесь диагноз подтвердился сразу у 15 горожан. В общей сложности число заболевших в Междуреченске достигло 585 человек.

Оказались положительными тесты на коронавирус и сразу у 14 жителей города Новокузнецка. Общее число заболевших в этом городе с начала пандемии достигло 899 человек. На сегодняшний день Новокузнецк лидирует по общему числу заболевших коронавирусом.

В Кемерове на утро 2 августа общее число заболевших немного меньше – 885 человек. При этом о диагнозе девятерых из них стало известно на утро 2 августа.

Еще семь пациентов с коронавирусом попали в больницы из Киселевска, пятеро - из Ленинска-Кузнецкого, и четверо из Промышленновского района. В остальных городах и территориях региона число заболевших меньше.

Напомним, на утро 2 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 79 человек. В общей сложности число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 3781 человека. Из них 2536 уже выздоровели и выписаны из больниц, а 1220 продолжают получать необходимое лечение в инфекционных стационарах региона. Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом составляет 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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