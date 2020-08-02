2020-08-02T10:50:43+03:00
Происшествия

Сбил человека и скрылся: кузбассовец устроил смертельное ДТП

Водителя разыскивает полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Сбил человека и скрылся: кузбассовец устроил смертельное ДТПСбил человека и скрылся: кузбассовец устроил смертельное ДТПФото: Кирилл ЧАЩИН
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Минувшей ночью в городе Белово произошло ДТП. Здесь автомобилист сбил насмерть пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ленина города Белово неподалеку от дома №13. Около 01.30 водитель автомобиля проигнорировал знак пешеходного перехода и сбил мужчину-пешехода 1967 года. Стражи порядка уже установили, что пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель же, допустивший ДТП, покинул место происшествия.

- От полученных травм беловчанин скончался на месте происшествия, водитель скрылся, - отметили представители Госавтоинспекции города Белово.

Стражи порядка обращаются к горожанам с просьбой помочь в установлении марки автомобиля и личности автомобилиста. Если вам известно, кто совершил данное ДТП, вы стали его свидетелем или момент, когда автомобиль сбил пешехода записан видеорегистратором, сообщите об этом.

Сделать это можно по телефонам 02, 8 (38452) 6-16-48, либо по адресам: город Белово, улицы Мичурина, 12; улица Кемеровская, 6. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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