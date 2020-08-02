2020-08-02T10:57:52+03:00
Общество

Тепло, туманы и высокая пожароопасность ждут кузбассовцев 3 августа

Синоптики дали прогноз погоды на первый рабочий день августа
Екатерина РОМАНОВА
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Тепло, туманы и высокая пожароопасность ждут кузбассовцев 3 августаТепло, туманы и высокая пожароопасность ждут кузбассовцев 3 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Август начинается с тепла и традиционных для этого месяца туманов. Кроме того, на первый день наступающей недели синоптики прогнозируют высокий класс пожароопасности.

Ночь на понедельник, 3 августа, будет достаточно теплой: температура воздуха ожидается в пределах +9…+14 градусов. На ночь и утро синоптики также прогнозируют традиционные для конца лета дымку и туманы.

Первый рабочий день недели порадует кузбассовцев теплом: температура воздуха будет держаться в пределах +24…+29 градусов. При этом солнце не будет нещадно палить: синоптики отмечают, что днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Так что любители выездов на природу и пеших прогулок могут по-прежнему радоваться хорошей погоде.

Однако стоит помнить и о предупреждении синоптиков: 3 августа ожидается высокая пожароопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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