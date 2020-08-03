2020-08-03T07:37:37+03:00
Общество

Владелец таксопарка из Юрги лишился четырех маршрутных такси

Чтобы вернуть машины, у предпринимателя есть 10 дней
Екатерина РОМАНОВА
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Владелец таксопарка из Юрги лишился четырех маршрутных такси. ФОТО: пресс-служба УСПП по Кемеровской областиВладелец таксопарка из Юрги лишился четырех маршрутных такси. ФОТО: пресс-служба УСПП по Кемеровской области
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Всего 10 дней есть у предпринимателя из Юрги на то, чтобы вернуть себе четыре маршрутных такси. Для этого ему придется заплатить задолженность по кредитам и налогам.

Один их предпринимателей Юрги не смог выполнить обязательства по кредитам. Более того, он не смог выплачивать и налоги - в полном объеме и своевременно. Долг постепенно рос, пока не достиг 700 тысяч. Кредиторы подали в суд, пытаясь получить свои деньги обратно, и в конце концов за дело взялись судебные приставы, которым поступили сразу шесть исполнительных дел. Тем не менее гражданин не торопился добровольно оплачивать задолженность.

- При проведении рейдовых мероприятий с использованием «Мобильного розыска» судебные приставы МОСП по Юрге и Юргинскому району обнаружили четыре маршрутных такси, принадлежащих должнику, - сообщает пресс-служба УФССП россии по Кемеровской области. - Транспортные средства были арестованы и оставлены на ответственное хранение индивидуальному предпринимателю.

Сейчас у предпринимателя в запасе лишь 10 дней, чтобы оплатить долг и вернуть машины. Если же он этого не сделает, транспортные средства будут переданы на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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