Владелец таксопарка из Юрги лишился четырех маршрутных такси

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:37:37+03:00

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Всего 10 дней есть у предпринимателя из Юрги на то, чтобы вернуть себе четыре маршрутных такси. Для этого ему придется заплатить задолженность по кредитам и налогам.

Один их предпринимателей Юрги не смог выполнить обязательства по кредитам. Более того, он не смог выплачивать и налоги - в полном объеме и своевременно. Долг постепенно рос, пока не достиг 700 тысяч. Кредиторы подали в суд, пытаясь получить свои деньги обратно, и в конце концов за дело взялись судебные приставы, которым поступили сразу шесть исполнительных дел. Тем не менее гражданин не торопился добровольно оплачивать задолженность.

- При проведении рейдовых мероприятий с использованием «Мобильного розыска» судебные приставы МОСП по Юрге и Юргинскому району обнаружили четыре маршрутных такси, принадлежащих должнику, - сообщает пресс-служба УФССП россии по Кемеровской области. - Транспортные средства были арестованы и оставлены на ответственное хранение индивидуальному предпринимателю.

Сейчас у предпринимателя в запасе лишь 10 дней, чтобы оплатить долг и вернуть машины. Если же он этого не сделает, транспортные средства будут переданы на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU