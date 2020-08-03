100 домов остаются без горячей воды в Кемерове после планового отключения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Заводского района Кемерова обеспокоены: сроки планового отключения горячей воды уже вышли, однако краны по-прежнему пусты.

Ежегодно летом потребители на две недели остаются без горячей воды. В это время коммунальщики проводят профилактические и ремонтные работы на сетях. Обычно сроки отключения и включения воды соблюдаются, однако в этом году потребители встревожены не на шутку. Все сроки вышли, а краны по-прежнему пусты.

- Действительно, срок отключения горячей воды в Заводском районе закончился 2 августа. Однако около 100 домов не удалось подключить вчера, - прокомментировал пресс-секретарь компании СГК Олег Бритвин. – Во время гидравлических испытаний было обнаружено множество повреждений. Специалисты закончили устранять их только вчера.

По словам представителя компании, уже к вечеру горячая вода придет во все дома.