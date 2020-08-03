В Кузбассе скончался еще один человек с коронавирусом
На утро 3 августа стало известно о еще одном случае летального исхода среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.
Как стало известно, 26-м стал человеком, у которого наступила смерть на фоне коронавируса.
- Скончался пациент из Междуреченска: у мужчины 1960 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - сообщает оперативный областной штаб.
Отметим также, что на утро 3 августа в регионе выявлены 90 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, число заболевших достигло 3871 человека. Из них 2577 уже выздоровели и выписаны, а 1268 по-прежнему находятся в инфекционных стационарах области.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7908 человек, - добавили в оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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