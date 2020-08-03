3 Авг. 2020 2020-08-03T07:57:00+03:00

В Кузбассе скончался еще один человек с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом выросло до 26

Изменить размер текста: A A

На утро 3 августа стало известно о еще одном случае летального исхода среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Как стало известно, 26-м стал человеком, у которого наступила смерть на фоне коронавируса.

- Скончался пациент из Междуреченска: у мужчины 1960 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - сообщает оперативный областной штаб.

Отметим также, что на утро 3 августа в регионе выявлены 90 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, число заболевших достигло 3871 человека. Из них 2577 уже выздоровели и выписаны, а 1268 по-прежнему находятся в инфекционных стационарах области.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7908 человек, - добавили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU