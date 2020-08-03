Резкий рост числа заболевших коронавирусом прокомментировал Роспотребнадзор

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:08:02+03:00

Стало известно, как связаны между собой случаи заболевания COVID-19

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За минувшие сутки в Кузбассе резко выросло число новых заболевших коронавирусом. Медики диагностировали COVID-19 сразу у 90 человек.

74 случая из 90 приходятся на три кузбасских города – Новокузнецк, Кемерово и Междуреченске. В региональном Роспотребнадзоре ответили на вопрос, взаимосвязаны ли эти случаи между собой и не случилась ли в регионе очередная вспышка заболевания.

- Никаких крупных очагов по области нет, из ранее выявленных вспышек новых заболевших тоже не добавилось. Все новые заболевшие - это несвязанные между собой люди, - сообщает Роспотребнадзор.

Отметим также, что на утро 3 августа стало известно о 26-ом случае летального исхода среди пациентов с COVID-19. Скончался мужчина 1960 года рождения. У него на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Мужчина проживал в Междуреченске.

Кроме того, на утро 3 августа из инфекционных стационаров выписали 41 человека: все они выздоровели, и тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU