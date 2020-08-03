2020-08-03T08:34:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах больше всего больных коронавирусом на утро 3 августа

74 из 90 новых случаев приходятся на три кузбасских города
Екатерина РОМАНОВА
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В каких городах больше всего больных коронавирусом на утро 3 августаВ каких городах больше всего больных коронавирусом на утро 3 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу в трех кузбасских городах на утро 3 августа выявили максимальное число заболевших коронавирусом. Из 90 заболевших 74 проживали именно в них.

Больше всего новых случаев заболевания в Новокузнецке: здесь на утро 3 августа медики выявили сразу 28 новых заболевших. В общей сложности с момента начала пандемии в Новокузнецке зафиксировано 927 случаев COVID-19.

На втором месте по числу новых заболевших за сутки и за все время пандемии – Кемерово. Здесь на утро 3 августа выявили еще 24 пациентов с коронавирусом. В общей сложности число заболевших достигло 909 человек.

На третьем месте статистики заболеваемости – вновь Междуреченск. Здесь заболели коронавирусом сразу 22 человека, а общее число пациентов с COVID-19 с момента начала пандемии достигло 607 человек.

В остальных кузбасских городах число заболевших существенно меньше. Так, в Прокопьевске за сутки выявили пять случаев заболевания, в Киселевске – четыре, а в Таштагольском муниципальном районе – три. В Кемеровском муниципальном округе два новых заболевших, а в Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевском муниципальном округе – по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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