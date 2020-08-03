2020-08-03T10:24:02+03:00
Общество

За порноролик на уроке наказали директора кузбасской школы

Он как руководитель не обеспечил фильтрацию контента
Екатерина РОМАНОВА
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За порноролик на уроке наказали директора кузбасской школыЗа порноролик на уроке наказали директора кузбасской школыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вопиющий случай произошел в мае в одной из школ Кемерова. Здесь во время онлайн-урока включился порноролик. Ответственность за это понес директор учебного заведения.

В одной из школ города Кемерово на время пандемии коронавируса организовали обучение с использованием дистанционных технологий. Часть уроков проходила на платформе Zoom. И вот во время одного из онлайн-уроков по истории в 7-м классе вместо речи учителя появился порноролик - его могли видеть все участники урока.

- Вопреки требованиям законодательства об образовании система контентной фильтрации образовательной организации не обеспечивала контроль доступа к ресурсам сети интернет. Непринятие учреждением своевременных и достаточных мер по ограничению доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, привело к нарушению права обучающихся на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наказание за недопустимый контент понес директор школы: его привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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