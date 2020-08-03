В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:03:24+03:00

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При этом 20 процентов приходится на долю кредитов, предоставленных на цели рефинансирования ипотеки. Объем выдач в рамках программы рефинансирования за 6 месяцев текущего года составил почти 10 миллиардов рублей, что в 9 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Количество выданных на рефинансирование ипотеки кредитов составило более 4,5 тысяч.

При рефинансировании ипотеки в Россельхозбанке у клиентов есть возможность изменить не только срок кредитования и размер платежа, но и состав участников сделки, а также выбрать аннуитетную или дифференцированную схему погашения кредита, комиссии по кредиту отсутствуют.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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