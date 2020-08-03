2020-08-03T15:05:02+03:00
Происшествия

Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе

Авария произошла на автодороге «Верх-Чебула - Алчедат - Новоивановский
Екатерина РОМАНОВА
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Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе. ФОТ: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе. ФОТ: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей произошло днем 3 августа в Кузбассе. В ДТП погиб один человек, а еще пятеро получили травмы.

Около трех часов дня по автодороге Верх-Чебула - Алчедат - Новоивановский двигался автомобиль ВАЗ-2106. Его водитель оказался не слишком внимательным и выехал на полосу встречного движения. В это же время ему навстречу ехал другой отечественный автомобиль, ВАЗ-2110. Автомобили столкнулись.

- В результате столкновения травмированы трое взрослых и двое детей. Пассажирка ВАЗ-2110 скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В свою очередь, в Госавтоинспекции напомнили о том, что обгон - один из самых опасных маневров, а последствия от столкновения встречных машин, как правило, отличаются высокой тяжестью последствий. Поэтому, прежде чем начать обгон, необходимо убедиться, что такой маневр будет безопасен для всех участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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