4 Авг. 2020 2020-08-04T03:26:28+03:00

Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают 35-летнего мужчину. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

О его судьбе ничего не известно с 25 июля

Изменить размер текста: A A

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 35-летнего Романа Нихаева. В последний раз его видели больше недели назад.

Роман Нихаев – житель города Юрга. Очевидцы сообщают, что 25 июля он вышел из дома, чтобы проводить друга, оставив при это телефон дома. С тех пор о его судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Во что был одет на момент исчезновения – неизвестно.

Сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда занимаются поиском пропавшего жителя Юрги. Если вам известно местонахождение Романа Нихаева или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU