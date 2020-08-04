2020-08-04T03:26:28+03:00
Происшествия

Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают 35-летнего мужчину

О его судьбе ничего не известно с 25 июля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают 35-летнего мужчину. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают 35-летнего мужчину. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 35-летнего Романа Нихаева. В последний раз его видели больше недели назад.

Роман Нихаев – житель города Юрга. Очевидцы сообщают, что 25 июля он вышел из дома, чтобы проводить друга, оставив при это телефон дома. С тех пор о его судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Во что был одет на момент исчезновения – неизвестно.

Сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда занимаются поиском пропавшего жителя Юрги. Если вам известно местонахождение Романа Нихаева или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове начали работать школьные базары
Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают 35-летнего мужчину
Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд
РСХБ-Страхование жизни вошло в Топ-10 лидеров цифровой трансформации среди компаний страхования жизни
Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе
В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей
В Тайге запущены два новых автобусных маршрута
Трое новокузнечан спасли двух тонувших в реке девушек
Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа
За порноролик на уроке наказали директора кузбасской школы
В Кузбассе побит рекорд по суточной заболеваемости COVID–19
В каких городах больше всего больных коронавирусом на утро 3 августа
Резкий рост числа заболевших коронавирусом прокомментировал Роспотребнадзор
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 3 августа: 90 человек
В Кузбассе скончался еще один человек с коронавирусом
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кузбассе
Когда включат горячую воду в Кемерове после планового отключения
Медведь несколько раз напал на пасеку в Кузбассе
100 домов остаются без горячей воды в Кемерове после планового отключения
Владелец таксопарка из Юрги лишился четырех маршрутных такси
Грозное чудовище выпустили на волю волонтеры из Кемерова
Мужчину с усами разыскивают в Кузбассе
Маленькую Эмиру увели со двора дома в Кемерове
Десантники Кузбасса с цветами пришли к мемориалам
«Разница огромная»: губернатор Кузбасса показал школы после ремонта
Тепло, туманы и высокая пожароопасность ждут кузбассовцев 3 августа
Сбил человека и скрылся: кузбассовец устроил смертельное ДТП
Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах
Какой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки