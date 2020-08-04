2020-08-04T06:44:23+03:00
Происшествия

Нефтеперекачная система загорелась под Кемеровом

ЧП произошло в поселке Разведчик
Екатерина РОМАНОВА
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Нефтеперекачная система загорелась под КемеровомНефтеперекачная система загорелась под КемеровомФото: Екатерина РОМАНОВА
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Вечером 3 августа в поселке Разведчик, что в Кемеровском городском округе, произошел масштабный пожар. Здесь загорелись нефтеперекачная система и бытовка.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 22.00, и на место ЧП тут же выдвинулись 19 человек и пять единиц техники. Им потребовалось больше двух с половиной часов, чтобы справиться с пожаром. Лишь в 22.39 его сумели полностью ликвидировать.

- На момент прибытия первого подразделения горело разлитое из нефтеперекачной системы топливо, а также бытовка, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара сгорела бытовка на площади 18 квадратных метров, нефтеперекачная система на всей площади - а это три квадратных метра. Также сгорел мусор на площади 20 квадратных метров и разлитое на 30 квадратных метрах топливо.

В общей сложности площадь пожара составила 70 квадратных метров. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение технического регламента процесса производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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