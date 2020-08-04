Рекордное число заболевших зафиксировали на утро 4 августа в Кузбассе

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:23:32+03:00

За сутки в регионе коронавирус выявили у 94 человек

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Второй раз за наступившую неделю в Кузбассе выявлено рекордное число заболевших коронавирусом. На утро 4 августа COVID-19 диагностирован у 94 человек.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, диагноз «коронавирусная инфекция» на утро 4 августа подтвердился сразу у 94 жителей Кузбасса. Таким образом, с момента начала пандемии число заболевших COVID-19 достигло 3965 человек. Из них 1274 человека в настоящее время находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую медицинскую помощь.

Но есть и положительная динамика: 88 человек прошли курс лечения, и теперь их тесты на коронавирус дают отрицательные результаты. В общей сложности из инфекционных стационаров уже выписаны 2665 выздоровевших кузбассовцев.

- В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 7961 человек, - отметили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU