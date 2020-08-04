2020-08-04T08:14:25+03:00
Происшествия

В Кузбассе мотоциклист протаранил дерево

Мужчина находится в больнице
Леонид АНДРЕЕВ
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В Кузбассе мотоциклист протаранил дерево. ФОТО: отдел пропаганды областной ГосавтоинспекцииВ Кузбассе мотоциклист протаранил дерево. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции
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В Киселевске мужчина без прав на мотоцикле въехал в дерево. Байкера госпитализировали с различными травмами.

Как сообщили в УГИБДД по Кемеровской области, ДТП произошло в понедельник около 12:25 на четвертом километре автодороги «Проезд от улицы Мира до деревни В. Чумыш». По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла Yamaha во время движения съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.

– В ходе разбирательства было установлено, что мотоцикл эксплуатировался без регистрационного знака, а водитель не имеет права на управление транспортными средствами. Кроме того, мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, – рассказали в областной управлении ГИБДД.

За нарушения правил дорожного движения инспекторы составили пять административных протоколов, которые подразумевают штрафы и арест. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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