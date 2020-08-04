4 Авг. 2020 2020-08-04T10:03:20+03:00

Тело 17-летнего подростка нашли в карьере в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Я живу В Прокопьевске В Киселевске"

Он утонул во время купания

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17-летний подросток приехал в гости к бабушке, а потом отправился вместе с приятелем на карьеры - купаться. Больше живым подростка никто не видел.

Трагедия произошла накануне в Киселевске. 17-летний подросток приехал погостить к бабушке. Вскоре родители, с которыми он приехал, отправились обратно домой, а юноша - на прогулку вместе с приятелем. Друзья пришли к карьеру и решили искупаться. Ребята нырнули, а вынырнул только один из них.

- Юноша пытался найти друга под водой, спасти его, нырял, но у него ничего так и не получилось. После этого он доплыл до берега и попросил взрослых вызвать спасателей, - рассказала подробности вечера 3 августа Надежда Ананьева, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ. - Поиски подростка продолжались примерно до полудня 4 августа.

Спасатели прочесали весь водоем и в конце концов обнаружили тело подростка.

- Нужно отметить, что в карьере купаться запрещено, установлены информационные таблички, указывающие на это, - добавила Надежда Ананьева. - Тем не менее подростков это не остановило.

По факту гибели юноши начата доследственная проверка, а назначенные экспертизы помогут установить точную причину его гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU