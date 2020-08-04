2020-08-04T10:53:00+03:00
Общество

Виталий Милонов приедет по грибы в Кузбасс

Депутат составил маршрут для отпуска, куда включил и наш регион
Екатерина РОМАНОВА
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Виталий Милонов приедет по грибы в КузбассВиталий Милонов приедет по грибы в КузбассФото: Олег ЗОЛОТО
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Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов планирует провести часть отпуска в Кузбассе. Здесь он займется тихой охотой.

Своими планами депутат Госдумы поделился с читателями «Комсомольской правды». По его словам, на время отпуска у него уже составлен план - где побывать и что посмотреть.

- Сначала поедем в Кузбасс. Там есть леса, где проще встретить медведя, чем человека, - говорит Виталий Милонов. - Буду собирать грибы, ягоды. Поднимемся в горы Кемеровской области. Мне про них много рассказывали.

После этого Виталий Милонов планирует забрать детей из Санкт-Петербурга и вместе с ними отправиться в Чечню. По словам депутата, там он планирует остановиться у друга.

- Там у друга поедим шашлыки, отведаем чеченской кухни. Давно мечтал добраться до Грозного, - делится планами Милонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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