Виталий Милонов приедет по грибы в Кузбасс
Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов планирует провести часть отпуска в Кузбассе. Здесь он займется тихой охотой.
Своими планами депутат Госдумы поделился с читателями «Комсомольской правды». По его словам, на время отпуска у него уже составлен план - где побывать и что посмотреть.
- Сначала поедем в Кузбасс. Там есть леса, где проще встретить медведя, чем человека, - говорит Виталий Милонов. - Буду собирать грибы, ягоды. Поднимемся в горы Кемеровской области. Мне про них много рассказывали.
После этого Виталий Милонов планирует забрать детей из Санкт-Петербурга и вместе с ними отправиться в Чечню. По словам депутата, там он планирует остановиться у друга.
- Там у друга поедим шашлыки, отведаем чеченской кухни. Давно мечтал добраться до Грозного, - делится планами Милонов.
ИСТОЧНИК KP.RU