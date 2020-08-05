Педагог из Кузбасса похитила 1,5 миллиона рублей под чужим именем

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:41:51+03:00

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В течение семи лет директору одного из образоватльеных учреждений удавалось всех водить за нос. Женщина получала зарплату за якобы работавшую у нее дочь.

69- летняя жительница Юргинского района, работая руководителем образовательного учреждения, устроила свою дочь на работу. Ей определили нагрузку и ежемесячную заработную плату. Так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, что на самом деле дочь ни разу не только не приступала к работе, но и не получала зарплату. Она даже не знала о своем «трудоустройстве»! деньги же получала за нее мать.

- На протяжении 7 лет обвиняемая похитила таким образом более 1 500 000 рублей. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям статьи обвинения, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. В рамках уголовного дела потерпевшей стороной также заявлен гражданский иск по возмещению причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU