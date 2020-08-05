Где в Новокузнецке заработали школьные базары
По уже сложившейся традиции накануне учебного года в Новокузнецке работают школьные ярмарки. Открылись они и в 2020 году.
Традиции проводить накануне учебного года школьные ярмарки уже не один год. Так, сразу в трех районах города в этом году уже открылись школьные базары. Здесь новокузнечане могут здесь найти все необходимое для школы - форму, обувь, портфели, канцелярию, учебную литературу.
В Центральном районе местом для школьного базара по традиции стала Площадь общественных мероприятий.
В Заводском районе ярмарка на территории торгового комплекса «На садовой» уже работает, а с 10 августа откроется еще и на площадке возле ТЦ «Березка».
Жителей Новоильинского района ждут за покупками на проспекте Архитекторов, 12а.
- Убедительно прошу продавцов и покупателей соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты при работе на школьных базарах или их посещении, - отметил глава города Сергей Кузнецов.
ИСТОЧНИК KP.RU