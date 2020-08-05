Где в Новокузнецке заработали школьные базары

5 Авг. 2020 2020-08-05T05:17:05+03:00

Горожане могут приобрести все необходимое к школе по доступным ценам

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По уже сложившейся традиции накануне учебного года в Новокузнецке работают школьные ярмарки. Открылись они и в 2020 году.

Традиции проводить накануне учебного года школьные ярмарки уже не один год. Так, сразу в трех районах города в этом году уже открылись школьные базары. Здесь новокузнечане могут здесь найти все необходимое для школы - форму, обувь, портфели, канцелярию, учебную литературу.

В Центральном районе местом для школьного базара по традиции стала Площадь общественных мероприятий.

В Заводском районе ярмарка на территории торгового комплекса «На садовой» уже работает, а с 10 августа откроется еще и на площадке возле ТЦ «Березка».

Жителей Новоильинского района ждут за покупками на проспекте Архитекторов, 12а.

- Убедительно прошу продавцов и покупателей соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты при работе на школьных базарах или их посещении, - отметил глава города Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU