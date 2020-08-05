2020-08-05T06:54:03+03:00
Общество

В Кузбассе обнаружили превышение активности радона в строящихся зданиях

Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре
Лия Гараева
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В Кузбассе обнаружили превышение активности радона в строящихся зданияхВ Кузбассе обнаружили превышение активности радона в строящихся зданияхФото: Артем КИЛЬКИН
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Специалисты Роспотребнадзора проверили содержание в воздухе радона в строящихся зданиях. В результате обследования Кемеровская область вошла в число регионов, где обнаружили превышение активности радона.

«В 10 субъектах Российской Федерации (республики Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) и Чувашская; Амурская, Белгородская, Ивановская, Кемеровская, Мурманская, Тамбовская области) отмечено превышение гигиенического норматива среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона для строящихся жилых и общественных зданий (более 100 беккерелей на кубический метр)», - сообщают на сайте ведомства.

Всего в 2019 году на содержание радона в воздухе в России обследовали 83 448 зданий. Только специальные аккредитованные лаборатории могут измерить содержание радона в воздухе дома или квартиры и определить, соответствует ли оно этому нормативу.

В ведомстве также сообщили, что радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека. При этом он не оказывает на организм никакого мгновенного раздражающего эффекта вроде першения в горле, кашля и других ощутимых признаков воздействия на организм. Однако его радиоактивное излучение может повреждать клетки, что в дальнейшем приводит к повышению вероятности развития рака легкого. После табакокурения радон является второй по значимости причиной рака легкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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