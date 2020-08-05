Коронавирусом заболели работники магазина и угольного предприятия в Кузбассе

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:14:02+03:00

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Глава Прокопьевска Андрей Мамаев разместил в своем Instagram информацию о заболеваемости коронавирусом в городе. Он опубликовал видео, где его заместитель говорит о том, что заболевание выявили у работников магазина и угольного предприятия.

- Одна женщина была ранее контактная. Потом работница одного из магазинов. Третий человек - она получила заболевание в быту. Она ходила по магазинам, посещала общественные места. Тоже госпитализирована в стационар Новокузнецка. Четвертый - это работник угольного промышленного предприятия. И еще один - это человек с тяжелой сопутствующей патологией, он тоже в быту заразился, - сказал Вячеслав Старченко.

Заместитель главы рассказал о пяти случаях выявления коронавируса, которые зафиксировали на прошлой неделе. По его словам, всего с начала пандемии в городе обнаружили 92 случая заражения.

Глава города, в свою очередь, напомнил горожанам о том, что нужно соблюдать меры предосторожности. Он написал, что зачастую причиной заражения становится игнорирование элементарных требований о ношении маски в помещениях, общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU