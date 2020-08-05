2020-08-05T07:57:18+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Кузбассе еще у 97 человек обнаружили коронавирус

Более тысячи человек лечатся в больницах
Лия Гараева
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За сутки в Кузбассе еще у 97 человек обнаружили коронавирусЗа сутки в Кузбассе еще у 97 человек обнаружили коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику на 5 августа по коронавирусу в Кузбассе. Стало известно, что за последние сутки в регионе заболели еще 97 человек. Всего в больницах получают медицинскую помощь 1312 пациентов.

- Еще у 97 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.

В настоящее время все заболевшие изолированы. Специалисты проверяют также всех, кто вступал с ними в контакт. С начала пандемии на территории Кемеровской области выявили коронавирус более чем у четырех тысяч человек, а именно у 4062.

Также появилась информация о том, что выздоровели 59 человек. Количество смертей остается прежним - в регионе умерли 26 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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