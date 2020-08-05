2020-08-05T08:16:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Где на территории Кузбасса выявили 97 новых случая коронавируса

Коронавирусом заболели более четырех тысяч человек
Лия Гараева
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Где на территории Кузбасса выявили 97 новых случая коронавирусаГде на территории Кузбасса выявили 97 новых случая коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, в каких территориях Кузбасса выявили 97 новых случая коронавируса 5 августа. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 4062 человека в регионе.

- В Кемерове заразились коронавирусной инфекцией 26 человек, в Новокузнецке - 19, в Междуреченске - 16, в Киселевске - 12, в Промышленновском МО - четыре, в Юрге, Таштагольском МР и Мысках - по три заболевших, в Осинниках, Прокопьевске, Гурьевском МО и Кемеровском МО - по два, по одному - в Прокопьевском МО, Юргинском МО и Яшкинском МР.

Сейчас в больницах продолжают получать лечение 1312 человек. За последние сутки 59 пациентов вылечились. Они теперь смогут вернуться к своим повседневным делам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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