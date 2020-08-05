В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом за последние сутки

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:24:54+03:00

В каком кузбасском городе больше всего заболевших за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

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Оперштаб назвал города, в которых за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию в Кузбассе. По данным на 5 августа больше всего заболевших оказалось в Кемерове.

Здесь обнаружили 26 новых случаев заражения из 97. На втором месте по этому показателю находится Новокузнецк, где инфекцию выявили у 19 человек. В Междуреченске количество заболевших увеличилось на 16.

В настоящее время продолжают лечиться в больницах 1312 пациентов. Также около восьми тысяч человек, а именно 7741, находятся под подозрением на то, что они могут болеть COVID-19. Они сейчас в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции. Только после того, как они сдадут анализы и результаты покажут, что они здоровы, им можно будет вернуться к привычной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU